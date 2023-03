Invasion de l'Ukraine - La Russie va "prendre des mesures" pour empêcher des incursions ukrainiennes

"Des conclusions seront tirées à l'issue de l'enquête" sur cette incursion présumée jeudi dans la région de Briansk, a indiqué à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Les autorités vont "prendre des mesures pour empêcher de tels événements à l'avenir", a-t-il souligné. Les services russes de sécurité (FSB, héritier du KGB) ont annoncé jeudi avoir repoussé vers l'Ukraine des "saboteurs" ukrainiens infiltrés dans la région de Briansk (sud-ouest de la Russie) et qui ont ouvert le feu sur une voiture en tuant deux civils et blessant un enfant, selon Moscou. Kiev a démenti toute incursion et accusé les autorités russes de "provocation" visant à justifier leur offensive militaire contre l'Ukraine. Selon un député russe, Alexandre Khinchteïn, qui préside le comité pour la politique d'information à la Douma d'État, quatre membres des forces spéciales russes ont par ailleurs été blessés jeudi dans cette région lorsqu'une mine a explosé au passage de leur véhicule. Le président russe Vladimir Poutine, qui a dénoncé jeudi une attaque "terroriste", va réunir vendredi le conseil de sécurité nationale. (Belga)