ITF Trnava - Greet Minnen dans le dernier carré, pas Yanina Wickmayer

Minnen, 192e joueuse mondiale et tête de série N.7, a pris la mesure de la Tchèque Barbora Palicova (WTA 216) sur un double 6-3 en 1 heure et 17 minutes. Wickmayer (WTA 213) s'est inclinée face à la Française Océane Dodin (WTA 101/N.3) en trois sets, 4-6, 6-1, 7-6 (7/2). La rencontre a duré 2 heures et 9 minutes. Minnen et Dodin s'affronteront en demi-finales. Minnen et Wickmayer remonteront sur le court dans l'après-midi pour jouer la demi-finale du double contre la Tchèque Dominika Salkova et la Hongroise Natalia Szabanin. (Belga)