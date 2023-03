Jupiler Pro League - Brandon Baiye suspendu trois rencontres en appel, dont un avec sursis

Le joueur de 22 ans a été exclu dès la 17e minute samedi dernier, lors du duel face au Cercle Bruges (2-2) comptant pour la 27e journée de la Jupiler Pro League. Il avait été renvoyé aux vestiaires par M. Van Driessche à la suite d'un tackle trop appuyé sur Abu Francis. Lundi, le parquet de l'Union belge avait proposé une suspension de trois matchs dont deux effectifs, et une amende effective de 2.500 euros à l'encontre de Brandon Baiye. Le club d'Eupen avait publié un communiqué le lendemain pour annoncer qu'il n'acceptait pas la proposition, mais le Comité disciplinaire a décidé de lui infliger une sanction identique. Parti en appel de la décision du Comité, le club d'Eupen s'est finalement vu infliger la même sanction par le Conseil disciplinaire vendredi. Brandon Baiye manquera le déplacement à l'Union Saint-Gilloise dimanche, et la réception d'Ostende le 11 mars, pour les 28e et 29e journées de championnat. (Belga)