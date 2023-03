Le Conseil des ministres valide le plan fédéral de réduction des biocides

Porté par la ministre de l'Environnement Zakia Khattabi (Ecolo), ce plan vise à diminuer l'usage de ces substances que l'on retrouve dans le gel hydroalcoolique, dans les insecticides, dans les produits de préservation du bois, etc. "Ils peuvent représenter un risque réel pour la santé humaine (en particulier pour les jeunes enfants et les femmes enceintes) et animale, et aussi avoir un impact néfaste sur l'environnement", indique son cabinet dans un communiqué. Avec cet arrêté royal, la Belgique complète la législation européenne déjà existante. La France et les Pays-Bas font de même. Une harmonisation complète des dispositions légales dans les trois pays n'est toutefois pas à l'ordre du jour. Le plan fédéral comprend 18 mesures réparties selon les thèmes suivants : information et sensibilisation, connaissances sur l'exposition aux biocides et les effets sur la santé, substances et applications spécifiques, surveillance du marché des biocides, réglementation du marché des biocides et suivi, rapports. Ces différents points vont à présent faire l'objet de négociations. "Nous devons nous efforcer d'obtenir des produits chimiques sûrs et durables, dès le stade de la conception. Ce plan, cette stratégie sur les biocides, est l'un des instruments fédéraux pour réaliser cette ambition. Un monitoring régulier (bimensuel, selon le cabinet) sera effectué afin que je puisse m'assurer que ces mesures soient effectives dans les plus brefs délais", conclut la ministre dans le communiqué. (Belga)