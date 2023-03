Manifestation d'agriculteurs flamands: des centaines de tracteurs arrêtés près de Arts-Loi

Vendredi matin, les agriculteurs, venus des quatre coins de Flandre pour protester contre le "plan azote" du gouvernement, se sont rassemblés à l'avenue du Port, fermée à la circulation. Ils ont ensuite pris la route vers 12h30 en direction du boulevard Léopold II, Madou puis Arts-Loi. La plupart des agriculteurs ont laissé leur tracteur derrière eux une fois passé le tunnel Arts-Loi et se sont dirigés vers le carrefour. Des centaines d'engins agricoles étaient ainsi parqués en quatre files distinctes. Des prises de paroles des associations et syndicats flamands de l'agriculture sont attendues en après-midi. En raison du retard de certains manifestants, l'action risque de se terminer plus tard que prévu. Par conséquent, et en raison du nombre plus élevé que prévu de participants, Bruxelles Mobilité met en garde contre de possibles perturbations supplémentaires du trafic qui pourraient se poursuivre jusqu'à l'heure de pointe. Les agriculteurs flamands protestent contre le "plan azote" du gouvernement flamand qui vise à réduire les émissions du secteur agricole. (Belga)