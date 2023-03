Manifestation d'agriculteurs flamands: gros embarras de circulation boulevard Léopold II

L'avenue a été complètement fermée à la circulation. En outre, depuis 10h00 et durant toute la journée, le tunnel Reyers vers le centre sera fermé, ainsi que le tunnel du Cinquantenaire vers Arts-Loi, le tunnel Annie Cordy venant de Koekelberg vers Midi, et la petite ceinture bruxelloise en surface. Les tracteurs quitteront l'avenue du Port entre 12h30 et 13h00 pour rallier le carrefour Arts-Loi. Bruxelles Mobilité se veut toutefois optimiste et note que les perturbations sont moindres que prévu. "Les gens ont bien suivi le conseil de ne pas venir en voiture à Bruxelles", estime Inge Paemen de Bruxelles Mobilité. Selon le Boerenbond, syndicat agricole flamand, au moins 3.000 tracteurs devraient faire entendre la colère des agriculteurs flamands dans le centre-ville bruxellois vendredi. Ils protestent contre le "plan azote" du gouvernement flamand qui vise à réduire les émissions du secteur agricole. Alors que le gouvernement Jambon s'était entendu il y a un an sur un grand plan azote, celui-ci empoisonne depuis des mois la vie de la coalition N-VA/CD&V/Open Vld au nord du pays et des discussions ont dû être rouvertes à la suite d'une enquête publique. Le CD&V estime notamment que les agriculteurs sont trop durement touchés par les restrictions envisagées - qui incluent des fermetures d'exploitations jugées trop grandes émettrices d'azote et classées "rouge" -, par rapport aux industriels. Les agriculteurs devraient quitter la capitale entre 14h00 et 14h30. (Belga)