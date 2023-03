Manifestation d'agriculteurs flamands: les autoroutes épargnées, le trafic local perturbé

À l'exception d'un embouteillage à la sortie de l'E403 à hauteur de Rumbeke-Roeselare (Flandre occidentale), à l'approche d'un convoi de tracteurs, le calme régnait sur les autoroutes flamandes vendredi. "L'heure de pointe du vendredi matin est la plus calme de la semaine et ce matin n'a pas fait exception", a précisé Peter Bruyninckx du Vlaams Verkeerscentrum. Un peu avant 09h00, une colonne de tracteurs venant d'Eeklo (Flandre orientale) est entrée dans Gand, et des centaines de tracteurs se sont engagés sur le petit périphérique (R40) à hauteur de la porte de Bruges. Ils ont ensuite poursuivi leur route vers Bruxelles sans marquer d'arrêt. Selon le Boerenbond, syndicat agricole flamand, l'action de vendredi compte 2.850 inscrits mais il pourrait encore y en avoir plus. Les engins agricoles sont attendus à midi à l'avenue du Port, au nord du centre-ville bruxellois avant de se lancer, sous encadrement policier, sur la petite ceinture. À partir de 10h00 et durant toute la journée, le tunnel Reyers vers le centre sera fermé, ainsi que le tunnel du Cinquantenaire vers Arts-Loi, le tunnel Annie Cordy venant de Koekelberg vers Midi, l'avenue du Port et la petite ceinture bruxelloise en surface. La police déconseille de se rendre dans la capitale en voiture et recommande d'utiliser les transports en commun, en privilégiant le métro et le train. Les agriculteurs devraient quitter la capitale entre 14h00 et 14h30. (Belga)