Manifestation des agriculteurs flamands - Les agriculteurs rentrent au bercail, pas d'incidents majeurs

Les agriculteurs flamands protestaient contre le "plan azote" du gouvernement flamand qui vise à réduire les émissions du secteur agricole. Selon eux, les restrictions envisagées entraîneront un "bain de sang social et économique". Les syndicats agricoles exigent que le dossier soit modifié en profondeur. Le gouvernement n'a toujours pas réussi à trouver un accord sur le dossier. Au total, quelque 3.000 tracteurs venus des quatre coins de la Flandre se sont rendus dans la capitale pour dénoncer le "plan azote". Les agriculteurs se sont rassemblés à l'avenue du Port, fermée à la circulation. Ils ont ensuite pris la route vers 12h30 en direction du boulevard Léopold II, Madou puis Arts-Loi. La petite ceinture est rapidement devenue embouteillée. De nombreux agriculteurs ont abandonné leurs tracteurs derrière eux une fois passé le tunnel Arts-Loi et se sont dirigés vers le carrefour. La journée s'est globalement déroulée sans incident majeur. Hormis l'explosion de quelques fumigènes et la combustion d'un tonneau de carton et de pneus en caoutchouc, la situation est restée calme. Avec un certain retard, les agriculteurs ont commencé à regagner leurs pénates vers 16h15. Un retour qui s'annonce long, puisque les tracteurs sont tous alignés les uns derrière les autres. La police déconseille toujours de se rendre au centre-ville en voiture. (Belga)