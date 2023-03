Procès des attentats à Bruxelles - Mohamed Abrini assistera au témoignage des victimes des attentats

Si ces fouilles continuent à être appliquées tel qu'actuellement, Mohamed Abrini refusera de comparaître, comme il le fait déjà depuis plusieurs semaines en quittant quotidiennement le box des accusés pour retourner en cellule, a-t-il prévenu. Il souhaite l'application des mêmes mesures de sécurité que celles qui avaient été appliquées lors du procès des attentats du 13 novembre 2015 devant la cour d'assises de Paris. "Je ne comparaitrai pas sauf les quelques jours où les victimes viendront déposer à la barre", a-t-il cependant ajouté. "On ne va pas se faire passer pour des victimes et contrairement à l'État (belge), nous avons du respect pour elles", a-t-il lancé. Face à "l'humiliation totale" dont il affirme être victime, l'accusé préfère "rester tranquillement en cellule", "et tant pis pour le procès". (Belga)