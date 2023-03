TC Bruges - Un an de prison ferme pour voyeurisme

Le 2 octobre 2021, le prévenu a été surpris par le personnel du Center Parcs du Coq alors qu'il se trouvait dans la zone vestiaire en train d'épier avec un miroir sous une cabine de change. Celle-ci était occupée par une jeune fille de 16 ans et son petit-ami de 17 ans. En attendant l'arrivée de la police, le voyeur avait tenté de jeter son miroir dans une poubelle. En 2012, le même homme a été condamné à six mois de prison avec sursis pour agression sur mineur et pour détention et diffusion de matériel pédopornographique. Dans ces conditions, le procureur a requis 15 mois de prison avec sursis, assortis de conditions. Le prévenu a reconnu les faits et expliqué à l'audience qu'il luttait contre une addiction aux jeux d'argent. Après lui avoir rappelé la gravité des faits, le juge avait ordonné une enquête sociale qui s'est soldée par un rapport en défaveur du quadragénaire. L'habitant de Roulers a fait comprendre à l'assistant de justice qu'il considérait comme une perte de temps le fait de suivre un traitement pour ses déviances. Dans ces circonstances, le ministère public a demandé une peine de prison ferme. Le tribunal correctionnel de Bruges a condamné l'homme de 47 ans à une peine d'un an de prison ferme. (Belga)