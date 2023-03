Un nouveau dispositif mis en place à Liège pour lutter contre les violences conjugales

(Belga) Alors que, depuis 2020, au moins 76 féminicides ont eu lieu en Belgique et que près de 50.000 dossiers de violence dans le couple sont enregistrés chaque année par les parquets, la Wallonie, la Province et la Ville de Liège ainsi que les Pôles de ressources spécialisées en violences conjugales et intrafamiliales, se sont unis pour mettre en place, à Liège, le premier dispositif interdisciplinaire pour contrer efficacement les risques graves liés aux violences dans le couple, annoncent vendredi les autorités régionales et locales.