Alex de Minaur rejoint Tommy Paul en finale

De Minaur, 22e joueur mondial et tête de série N.8, est venu à bout du Danois Holger Rune (ATP 10/N.4) 3-6, 7-5, 6-2 après 2 heures et 49 minutes de jeu. De Minaur tentera de décrocher un septième titre, le premier cette année, en douze finales. Plus tôt, Paul (ATP 23/N.7) s'était joué 6-3, 6-7 (2/7), 7-6 (7/2) de son compatriote Taylor Fritz (ATP 5/N.3) après 3 heures et 26 minutes de jeu. Paul, 25 ans, visera un deuxième titre ATP après sa victoire à Stockholm en 2021 lors de sa seule finale sur le circuit principal. De Minaur, 24 ans, a battu Paul, 25 ans, lors de leurs trois précédents affrontements. (Belga)