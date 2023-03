ATP Dubaï - Joran Vliegen, éliminé avec Sander Gillé: "très décevant, nous méritions d'être en finale"

"C'est très décevant", a confié Joran Vliegen. "Nous étions les meilleurs durant une grande partie de la rencontre. Nous méritions de gagner et d'être en finale, mais nous ne sommes malheureusement pas parvenus à tirer la couverture à nous. C'est dur à avaler. Ce sont deux joueurs très puissants, qui servent très fort. Cressy sert carrément deux premières balles. Cela entraîne parfois des doubles fautes, qui nous ont permis de réaliser le break dans le premier set. Nous avons aussi mené 0-40 sur son service au tout début du deuxième set et là nous aurions dû saisir cette opportunité, car nous étions à deux reprises dans l'échange. Nous avons aussi manqué d'un peu de réussite sur une deuxième balle que nous pensions out, mais qui a touché la ligne. Ensuite, nous n'avons plus vraiment eu d'occasions. Et nous n'avons pas bien négocié les tie-breaks. Ils n'ont même rien dû faire d'extraordinaire, car notre exécution fut insuffisante". C'est la deuxième fois en trois semaines que Sander Gillé et Joran Vliegen atteignent les demi-finales d'un tournoi ATP 500, après leur accession dans le dernier carré à Rotterdam. Ils espéraient disputer la neuvième finale de leur carrière sur le circuit et leur deuxième de l'année après leur titre au tournoi ATP 250 de Pune, en Inde, début janvier. (Belga)