BNXT League - Victoires de Spirou Charleroi avec 45 points de Jackson, Malines et Ostende en Elite Gold

Spirou Charleroi s'est en effet imposé face à Landstede Hammers. 95-79 avec 45 points pour Jhivvan Jackson (6/9 à 2pts et 10/13 à 3pts). Ostende a atteint les 100 points face à Aris Leeuwarden avec une victoire à la clé 100-80. Nikova Jovanovic a terminé avec 24 unités et 7 rebonds. Kangoeroes Malines a émergé de justesse contre ZZ Leiden 80 à 79 avec 5 joueurs au-delà des 10 unités, dont Jordan Harris (14). En Elite Silver, Mons-Hainaut a disposé de Den Helder 88 à 64 avec 26 points à l'actif d'Alexandre Gavrilovic auteur d'un sans-faute au tir (10/10). Louvain a écarté Yoast United et Alost a imposé ses vues à Academie Limburg 102 à 67 avec notamment 19 points pour Joshua Price. Un six sur six pour les Belges samedi contre les clubs néerlandais. Cette deuxième phase de la BNXT League, la cross-border, est divisée en deux groupes avec les cinq meilleurs clubs belges et néerlandais à l'issue de la phase classique en Elite Gold, les autres en Elite Silver. Chaque club joue en aller-retour contre les clubs de l'autre pays. Les points du premier tour entre les clubs d'un même pays sont conservés. Les deux premiers de chaque pays de l'Elite Gold sont directement qualifiés pour les playoffs de leur pays, les trois autres pour les quarts de finale où le premier de chaque pays de l'Elite Silver les rejoint. Le week-end prochain fera place à la Coupe de Belgique dimanche (15h30) à Forest National entre Ostende et Anvers suivie de la finale féminine (18h00) entre Kangoeroes Malines et Castors Braine. (Belga)