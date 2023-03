Coupe du monde de ski alpin - Aleksander Aamodt Kilde s'adjuge la seconde descente d'Aspen et conserve son petit globe

Kilde est assuré de conserver son globe de la spécialité grâce à sa sixième victoire de la saison sur la distance en neuf descentes. C'est sa 21e victoire en Coupe du monde. Le champion du monde du Super-G, le Canadien James Crawford est 2e à 61/100es et le Suisse Marco Odermatt, 3e à 63/100es. L'Autrichien Vincent Krichmayr, qui était le seul à pouvoir contester la domination de Kilde sur cette spécialité, a fini au pied du podium à 70 centièmes. Il suffisait à Kilde, 30 ans, de se classer dans le top cinq de cette course, pour conserver ce trophée glané l'an passé. Mais il ne pouvait laisser passer l'occasion d'y parvenir de la plus belle des façons, sur les terres de sa compagne Mikaela Shiffrin, quelques heures après que l'Américaine ait décroché la Coupe du monde pour la cinquième fois, à Kvitfjell dans sa Norvège à lui. La première descente prévue vendredi à Aspen avait été interrompue en raison d'un manque de visibilité à cause du brouillard, puis annulée. (Belga)