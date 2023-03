Cyclisme: Pidcock s'offre les Strade Bianche devant Madouas

Tom Pidcock, champion olympique de VTT, s'est joué des chemins de terre des Strade Bianche pour aller conquérir samedi à Sienne une victoire de prestige au terme d'un grand numéro en solo, devant le Français Valentin Madouas.

Pas de nouvelle victoire pour Mathieu van der Poel (sacré en 2021) ou Julian Alaphilippe (vainqueur en 2019), les deux favoris du jour, qui n'avaient pas les jambes pour se mêler à la lutte. Et c'est pour la première fois un Britannique qui inscrit son nom au palmarès de l'exigeante course toscane de 184 kilomètres.

Le coureur de la formation Ineos-Grenadier, présenté comme un futur ténor des monuments cyclistes, a donné un premier coup de collier à 50 kilomètres de la ligne pour s'extirper du peloton et rejoindre deux coureurs échappés. Puis il s'est envolé seul vers la victoire à 23 km du but en profitant d'une nouvelle section de terre, en déposant avec facilité déconcertante l'Italien Alessandro De Marchi.

"Cela va prendre un peu de temps pour prendre conscience de cette victoire, c'est assez incroyable", a réagi le coureur de Leeds, qui avait frappé un grand coup lors de son premier Tour de France, l'an dernier, en devenant le plus jeune vainqueur de l'histoire de l'épreuve à l'Alpe d'Huez.

"Quand j'y suis allé, ce n'était pas le plan, mais j'ai creusé un écart et j'ai continué. Honnêtement, cette semaine, j'avais eu un bon sentiment et j'ai senti que cela pouvait être mon jour", a-t-il ajouté.

- Changement de vélo -

Cinq coureurs ont pourtant tenté jusqu'au bout de gâcher la belle après-midi du Britannique de 23 ans, revenant même à une quinzaine de secondes seulement à six kilomètres du but malgré une entente pas toujours optimale.

Mais ils ont dû renoncer dans la montée vers Sienne, face au coup de pédale sans faille de Pidcock, et Madouas a été le plus costaud pour prendre une belle deuxième place, à 20 secondes.

Le Français de Groupama-FDJ, troisième l'an dernier du Tour des Flandres, a devancé de deux secondes le Belge Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), vainqueur en 2018.

"Je suis vraiment très content de ce podium, cela valide le travail hivernal. Cela reste dommage de passer aussi près de la victoire. J'avais les jambes pour faire mieux", a commenté Madouas, qui a dû changer de vélo et fournir un gros effort pour rentrer après une chute à 70 kilomètres de la ligne.

Son coéquipier Romain Grégoire décroche une très belle huitième place pour sa première course dans la catégorie World Tour (à 1 min 18 sec).

"J'avais un peu peur en faisant la reconnaissance, c'était tellement dur, je me suis dit que cela allait vraiment être une sale journée. Mais c'est vraiment une super course, j'ai pris du plaisir et j'aurais bien envie de revenir", a commenté le débutant, qui a terminé couvert de poussière une course où Julian Alaphilippe comme Mathieu van der Poel ont rapidement dû baisser pavillon.