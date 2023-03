Euro d'athlétisme en salle - Anne Zagré sans pression à Istanbul: "Je ne me préoccupe pas d'une possible finale"

Zagré s'est classée quatrième de la première série en 8.13. Comme les trois premières étaient directement qualifiées, elle a dû attendre la fin des séries pour savoir si elle figurait parmi les quatre repêchées. "Je me suis concentrée sur ma course et j'ai essayé de courir aussi vite que possible", a commenté la Bruxelloise. "Je vais à présent analyser la course. Dans l'ensemble, cela me semblait correct, mais j'ai peut-être manqué d'un peu de punch. J'ai raté de peu la qualification directe dans ma série et il y a toujours un doute avec les repêchages. C'est tombé du bon côté cette fois. En demi-finales, je veux juste faire une bonne course, je ne me préoccupe pas d'une possible place en finale." Zagré a vu Nafi Thiam battre le record du monde du pentathlon vendredi. "Je l'ai suivi depuis l'hôtel et je suis très heureuse pour elle. Je l'ai félicitée ce matin." Les demi-finales se disputeront dimanche matin (9h heure belge). La finale se tiendra en soirée. (Belga)