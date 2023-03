Euro d'athlétisme en salle - Julien Watrin médaillé d'argent en finale du 400m avec un nouveau record de Belgique

Fort de son nouveau record de Belgique amélioré déjà en 45.82 en demi-finales la veille, Julien Watrin, 30 ans, a sorti une course de toute beauté pour finir dans le sillage du Norvégien Karsten Warhom vainqueur en 45.35. Le Suédois Carl Bengstrom, 3e en 45.77, complète le podium. La veille en demi-finale, Julien Watrin avait en effet inscrit 45.82 sur les tablettes effaçant son 45.88 établi le 18 mars de l'an dernier aux Mondiaux à Belgrade en Serbie. C'est sa première individuelle dans un grand championnat. C'est aussi la troisième médaille belge à Istanbul après l'or de Nafissatou Thiam au pentathlon (assorti d'un record du monde) et le bronze de Noor Vidts dans l'épreuve multiple vendredi. Alexander Doom, 25 ans, avait lui été contraint de déclarer forfait pour cette finale en raison d'une contracture aux ischios. le Roularien avait réussi son deuxième chrono en carrière (46.12) pour prendre la 3e place de sa demi-finale, la première au programme, qualificative pour la finale, lui qui a déjà couru en 46.06. Alexander Doom est incertain pour le relais 4X400 des Belgian Tornados qui disputeront la finale dimanche (17h10) avec Julien Watrin, Kevin Borlée, Dylan Borlée et, si Doom confirme son renom, Christian Iguacel. (Belga)