Euro d'athlétisme en salle - La victoire de Thiam vécue comme "un soulagement" par son coach Michael Van der Plaetsen

Ce n'est que depuis l'automne 2022 que Van der Plaetsen a pris en main l'entraînement de Thiam. "Je savais qu'elle était forte, mais je pouvais difficilement estimer ce que les entraînements apporteraient en compétition", a expliqué le coach de la championne d'Europe. "C'est pour ça que je n'ai pas formulé de grands pronostics à propos du résultat qu'elle obtiendrait." Van der Plaetsen a reconnu que la supervision d'une telle championne pouvait susciter une certaine pression mentale. "Il y avait un peu de stress", a-t-il ainsi concédé, mais le résultat final l'a définitivement rassuré. "Pour un entraîneur, c'est quand-même un peu un soulagement." Le record du monde était apparemment à l'esprit de Nafi Thiam depuis un moment. "Elle a dit au début de la saison hivernale que c'était l'un de ses objectifs", a révélé son entraîneur. "Je suis content que ça soit passé cette année, parce que je n'avais pas envie de la voir faire une saison en salle lors d'une année olympique. Pendant la compétition, nous n'avons parlé du record qu'après le saut en longueur. Ensuite, elle a demandé quel temps il lui fallait sur 800 mètres." La préparation de la compétition a été focalisée sur l'aspect médical et l'élimination de douleurs persistantes chez Thiam. "Nous nous sommes principalement attachés à ce qu'elle soit en meilleure santé". Pour la suite, le programme n'est pas encore fixé. "Pour moi, elle ne doit plus faire de concours d'épreuves combinées avant les championnats du monde de Budapest. Mais si elle veut aller à Götzis en mai, ça me va." (Belga)