Euro d'athlétisme en salle - Nafissatou Thiam et Noor Vidts ont reçu leur médaille

Assorti d'un tonitruant record de monde (5.055 points), Nafi Thiam, 28 ans, a ajouté un troisième titre dans un Euro en salle à son palmarès après ses succès à Belgrade en 2017 et à Torun en 2021, et sa médaille d'argent à Prague en 2015. Son record du monde, qu'elle subtilise à l'Ukrainienne Nataliya Dobrynska (5.013 pts), qui tenait depuis 2012, est aussi le premier record du monde battu par une athlète belge dans le monde de l'athlétisme depuis 1973 et le record du monde d'Emiel Puttemans sur 3.000m en salle le 18 février à Berlin-Ouest. L'illustre Miel avait alors signé un chrono de 7:39.2. (porté aujoud'hui à 7:23.81). Elle aussi la seule athlète des épreuves multiples à totaliser plus de 7.000 points à l'heptathlon et plus de 5.000 points au pentathlon, En bronze sur le podium avec 4.823 points, Noor Vidts, à 26 ans, ajoute une 3e médaille à sa collection sur le pentathlon en salle après son titre mondial l'an dernier à Belgrade, en l'absence certes de Thiam, et sa deuxième place il y a deux ans à l'Euro de Torun en Pologne. Seule la Polonaise Adrianna Sulek (5.014 points), 2e, est venue s'intercaler entre les deux Belges. Nafissatou Thiam est aussi double championne olympique, double championne du monde et double championne d'Europe à l'heptathlon dont elle détient la 3e performance de l'histoire. Dans la foulée, Julien Watrin a reçu sa médaille d'argent conquise, avec un nouveau record de Belgique en 45.44, sur 400m plus tôt dans la journée. (Belga)