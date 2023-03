Grand prix Criquielion - L'Australien Sam Welsford vainqueur: "Ma première victoire dans une course d'un jour"

Le vainqueur australien a ainsi lancé sa saison de courses d'un jour en Belgique sur une très bonne note. Il s'était classé troisième du GP de l'Escaut et quatrième de la Bredene-Koksijde Classic en 2022. "Je suis très satisfait d'avoir conclu victorieusement le gros travail de mon équipe, la journée a été dure ", a expliqué Welsford, 27 ans. "Mes co-équipiers m'ont protégé du vent dans les derniers circuits locaux. Cette victoire est ma première dans une course d'un jour. Nous avons montré ce que nous savons faire. Les derniers kilomètres ont été très disputés, mais j'avais trois co-équipiers devant moi pour me guider vers la dernière ligne droite. Je savais que le sprint allait long, avec un faux plat montant et puis un peu descendant. Je n'ai pas lancé trop tôt. J'avais de très bonnes jambes, malgré les dernières bosses avant l'arrivée. Je pense pouvoir dire que l'équipe la plus forte a gagné le GP Criquielion. Nous avons contrôlé la course avec les Lotto-Dstny et respect à eux pour leur travail. Je pense que notre prestation à Lessines est un bon départ pour les classiques belges. D'autres victoires viendront. Je pense que plusieurs d'entre elles me conviennent bien". (Belga)