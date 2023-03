La Liga - Nouveau record de longévité pour Diego Simeone à l'Atlético

Il devance d'une rencontre une autre légende de l'Atlético, Luis Aragonés, qui avait engrangé 613 matches en quatre passages, entre 1974-1980, 1982-1987, 1991-1993 et 2001-2003. Le troisième sur le podium est l'ancien entraîneur du Real Madrid, Miguel Munoz (605 matches entre 1959 et 1974). Vendredi, Simeone s'était adressé à Aragonés dans une lettre ouverte publiée sur les réseaux sociaux : "Cher et éternel Luis, vous savez que je n'apprécie pas particulièrement ce genre de choses, de montrer en public des sentiments de ce genre, mais aujourd'hui, je souhaite le faire. Je souhaite le faire pour vous dire que je commence cette lettre presque les larmes aux yeux et avec un sentiment énorme d'émotion, mais surtout de respect". "J'ai beaucoup de difficultés à croire que demain (samedi, ndlr), je dépasserai ce nombre de matches à diriger notre Atleti bien-aimé, 612, que nous partageons encore aujourd'hui (vendredi, ndlr). C'est un jour que, à coup sûr, je n'oublierai jamais", a écrit Simeone, 52 ans. Le technicien argentin de l'Atlético s'est vu remettre un maillot floqué du numéro 613 juste avant le coup d'envoi au stade Metropolitano samedi soir avant le match contre le Séville FC, sous l'ovation du public. En poste depuis le 23 décembre 2011, Simeone est sous contrat jusqu'en 2024. (Belga)