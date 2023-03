Larissa Pauluis 4e du Grand Prix en dressage à Lier

La championne de Belgique a totalisé une note de 71.565 % terminant au pied du podium dominé par deux cavalières suédoises: Therese Nilshagen avec Dante Weltino Gold Old (75,544 %) victorieuse devant Juliette Ramel sur Buriel K.H (75,239%). L'Allemand Dorothee Schneider avec Sisters Act MT Old a pris la 3e place (73,609%). Côté belge encore, Laurence Roos (Fil Rouge) a pris la 10e place (68,630%). Amandine Prévost sur Quaterdance est 11e (68,348%) et Alexa Fairchild (Dabanos D'04) 13e (67,848%). (Belga)