Les Belges à l'étranger - Arsenal perd Trossard sur blessure mais rattrape un retard de deux buts

Le match venait à peine de commencer que les hommes de Mikel Arteta se faisaient surprendre par le but de Philip Billing (1e). Avant l'heure de jeu, Marcos Senesi (57e) a doublé l'écart, mais les leaders de la Premier League ont fait preuve de résilience grâce à Thomas Partey (62e), Ben White (70e) et Reiss Nelson (90e+8). Ce dernier a récupéré une balle perdue à la suite d'un dans les dernières secondes. Leandro Trossard a de nouveau été titularisé du côté d'Arsenal, mais il a été contraint d'abandonner le terrain à la 22e minute en raison d'une blessure. Dans le même temps, Crystal Palace s'est incliné face à Aston Villa (1-0). Joachim Andersen (27e) a marqué un but contre son camp. Albert Sambi Lokonga a joué 81 minutes dans le camp des Eagles. En face, Leander Dendoncker ne faisait pas partie du groupe pour des raisons personnelles. Au classement de la première division anglaise, le leader Arsenal (63 points) a encore un peu creusé l'écart avec Manchester City pour revenir à cinq points. Crystal Palace stagne en milieu de tableau, en 12e position avec 27 unités. (Belga)