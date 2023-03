Météo - Un samedi après-midi sous la grisaille et, peut-être, quelques gouttes

En soirée et durant la nuit de samedi à dimanche, le ciel sera très nuageux à couvert avec encore le risque de quelques bruines. En Ardenne, il pourra s'agir de faibles chutes de neige et les nuages bas y limiteront parfois la visibilité. Les minima varieront entre -1° en Hautes-Fagnes et +5° à la mer. Dimanche, le ciel sera partiellement à très nuageux avec le risque de quelques averses. En Ardenne, ces dernières adopteront un caractère hivernal et sur les hauteurs il s'agira de quelques chutes de neige. En Flandre aussi, on prévoit par moments un peu de neige fondante. L'après-midi, davantage d'éclaircies se manifesteront. Les maxima se situeront entre +1° sur les hauteurs ardennaises et +6° ou +7° dans le centre et l'ouest du pays. Lundi, la journée débutera avec quelques belles éclaircies en plaine et de possibles brouillards givrants en haute Belgique. Au fil des heures, le temps deviendra partout très nuageux avec le rapide développement de quelques giboulées depuis le littoral. Les maxima atteindront +2° à +3° en haute Ardenne et +6° à +7° sur le centre et l'ouest. (Belga)