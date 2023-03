Nouvel espace commercial et nouveaux logements dans le quartier de Chênée à Liège

Le collège communal vient en effet d'octroyer le permis d'urbanisme pour la demande d'extension de cet ensemble commercial, sur proposition de Christine Defraigne, échevine MR en charge de l'Urbanisme. Ce projet comprendra une surface commerciale nette de 2.378 m², dont 1.828 m² pour le supermarché Colruyt et 550 m² pour le magasin de vélos Bike Republic. Le projet aura également une dimension économique importante, puisqu'il permettra de créer 12 emplois supplémentaires, précise encore la Ville. L'offre sera complétée par 10 logements au-dessus du commerce de vélos et d'un immeuble de 26 logements côté Ourthe, de une, deux ou trois chambres. Le site disposera par ailleurs de 140 places de stationnement et prévoit une plus grande végétalisation des lieux, avec l'installation d'une trentaine d'arbres de grande canopée, 7 arbres de petite canopée, de la végétalisation au sol et des toitures végétalisées. Le projet respecte également certains principes de mobilité durable, puisqu'il se situe à proximité du RAVeL et des transports en commun. Le collège communal a également demandé que la connexion piétonne vers les berges soit améliorée et qu'un espace de convivialité y soit créé dans le cadre des charges d'urbanisme. Après les inondations, la reconstruction d'un tel espace commercial, à 5 kilomètres de l'hypercentre urbain, sera l'occasion pour les riverains et les clients de bénéficier de services de proximité de qualité et constitue donc une "plus-value pour le quartier", pointent les autorités. (Belga)