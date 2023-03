Ski alpin: Mikaela Shiffrin dans la cinquième dimension

L'Américaine Mikaela Shiffrin s'est assuré samedi de remporter pour la cinquième fois le classement général de la Coupe du monde de ski alpin après sa cinquième place lors de la descente de Kvitfjell en Norvège, au cours d'une saison folle où elle chasse encore le record absolu de victoires.

Il reste encore sept courses au programme du circuit mondial -soit un maximum de 700 points à remporter- mais, en devançant la Suissesse Lara Gut-Behrami lors de la course de samedi, Shiffrin, qui compte désormais une avance de 796 points, est certaine de soulever le gros globe de cristal à l'issue des finales en Andorre le 19 mars.

"C'est assez spécial de l'avoir déjà", a réagi Shiffrin, 27 ans, après la course. "Ca m'enlève un peu de poids de mes épaules. Donc au moins c'est fait (...) et je peux profiter encore plus", s'est elle réjouie.

Avec cinq victoires au classement général (après 2017, 2018, 2019 et 2022), le trophée qui récompense les skieurs les plus réguliers et les plus complets, elle rejoint au palmarès le Luxembourgeois Marc Girardelli, terreur des années 1980 et 1990. Devant elle, ne restent plus que les Autrichiens Annemarie Moser-Pröll (6) et Marcel Hirscher (8).

La native du Colorado s'est assurée le titre avant même la fin de la descente, remportée par la Norvégienne Kajsa Vickhoff Lie.

- En quête du record de Stenmark -

Partie dans les premiers dossards, la skieuse scandinave de 24 ans a gardé la tête tout du long pour sa première victoire sur le circuit et la première victoire d'une Norvégienne dans cette spécialité en Coupe du monde.

Elle a devancé l'Italienne Sofia Goggia (2e à 29/100e), qui a, elle, empoché la Coupe du monde de descente, et la Suissesses Corinne Suter (3e à 41/100e).

Shiffrin s'est classée 5e, à 79/100e, tandis que Lara Gut-Behrami, la seule qui pouvait théoriquement encore la devancer au classement général, a fini 21e.

Tenante du titre du classement général, l'Américaine, qui partage la vie du Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, a survolé la saison avec 14 podiums, dont 11 victoires en 25 départs.

Le titre principal acquis, elle chasse encore le record absolu de 86 victoires en Coupe du monde du Suédois Ingemar Stenmark.

Avec 85 succès accumulés depuis douze ans, cette marque emblématique du ski alpin mondial lui tend les bras.

- Revenue du "ridicule" -

Elle aura une nouvelle chance d'y accéder dimanche avec un super-G, toujours à Kvitfjell, ou plus sûrement la semaine prochaine à Are (Suède), sur les terres de Stenmark, avec ses disciplines préférées (géant et slalom).

Au milieu de sa saison record, Shiffrin a également mis à profit la "pause" des Championnats du monde de Méribel, où elle avait décroché trois médailles (or du géant, argent du super-G et du slalom), pour compléter son immense collection de 14 podiums mondiaux.

Elle a dit samedi espérer remporter également le globe en slalom géant.

Cette accumulation de succès montre que l'Américaine a su se relever des épreuves de la vie.

La perte de son père et mentor Jeff en février 2020 dans un accident domestique l'avait plongée dans une peine infinie et avait coupé l'élan de sa carrière.

Shiffrin a aussi dû surmonter le "ridicule" (selon ses termes) des Jeux olympiques de Pékin l'an dernier, où elle avait chuté trois fois et n'avait remporté aucune médaille.

L'été dernier, elle a consulté un psychologue du sport, d'après NBC Sports, qui l'a "aidé à mieux se connaître, et à être plus indépendante" selon sa mère.

"C'est ma première saison avec autant d'énergie mentale", avait-elle expliqué, à propos de son spectaculaire renouveau.