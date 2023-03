Strade Bianche - Pidcock n'avait pas prévu une si longue attaque: "ce n'était pas le plan"

(Belga) Le Britannique Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) a remporté samedi les Strade Bianche après une longue attaque de plus de 50 kilomètres. "Cette semaine, je sentais que cette course allait bien se passer" a-t-il déclaré au micro des organisateurs après sa victoire, précisant également qu'il n'avait pas prévu une attaque si tôt dans la course.