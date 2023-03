Catastrophe ferroviaire: retour au calme après de violents heurts à Athènes

Des manifestants ont mis en fin de matinée le feu à des poubelles et lancé des cocktails Molotov et la police a répliqué avec des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes en plein centre de la capitale grecque, ont constaté des journalistes de l'AFP. En quelques minutes, la place Syntagma, la grande esplanade face au Parlement, s'est alors vidée des 12.000 manifestants, selon un nouveau décompte de la police, qui s'étaient réunis un peu plus tôt pour demander des comptes aux autorités grecques après cette collision frontale entre deux trains circulant sur la même voie. Selon la police grecque, "sept policiers ont été blessés et transportés dans un hôpital militaire" de la capitale. "Cinq personnes ont été interpellées" après avoir jeté des marbres, des pierres et des cocktails Molotov contre les forces de l'ordre, précise également le communiqué. L'accident, qui bouleverse tout le pays, a également suscité une immense colère face aux négligences et lacunes dans les chemins de fer révélées avec cet accident. La vétusté du réseau ferré, divers problèmes dans le système de signalisation et de sécurité sur les chemins de fer ont été pointés du doigt alors que le chef de la gare de Larissa, la ville la plus proche de l'accident, a reconnu sa responsabilité. (Belga)