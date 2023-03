Euro d'athlétisme en salle - Alexander Doom rétabli pour la finale des Tornados

"Alexander Doom a fait un test ce matin et il est opérationnel pour le 4x400", a écrit Jacques Borlée sur les réseaux sociaux. En raison d'une légère blessure aux ischio-jambiers, Doom avait dû renoncer à la finale du 400m samedi soir, où Julien Watrin avait décroché une belle médaille d'argent. Les Belgian Tornados veulent poursuivre leur impressionnante collection avec une 17e médaille. A Istanbul, les relais disputent directement la finale. Outre Doom et Watrin, l'équipe comprend aussi Dylan Borlée, Kevin Borlée et Christian Iguacel. (Belga)