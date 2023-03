Euro d'athlétisme en salle - Anne Zagré n'est "pas totalement mécontente" malgré son élimination en demies du 60m haies

Zagré a terminé huitième et dernière sa demi-finale en 8.08, améliorant de 3 centièmes son meilleur temps de la saison. Seules les quatre premières des deux demi-finales avançaient en finale. Zagré termine avec le 12e temps total. "Tu cours toujours une demi-finale avec l'objectif d'atteindre la finale", a réagi Zagré. "C'est donc un peu dommage que ce soit fini pour moi. Mais je peux vivre avec ce chrono, il n'est pas mauvais et c'est le meilleur de la saison. J'ai eu du mal à m'accrocher juste après le départ, et après tu sais que ce sera difficile. Finalement, je me satisfais de ce résultat." (Belga)