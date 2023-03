Euro d'athlétisme en salle - Eliott Crestan en bronze sur 800m content de voir que "le travail porte ses fruits"

"Cette médaille montre que le travail porte ses fruits", a commenté Eliott Crestan en zone mixte avant d'aller à la cérémonie protocolaire. "Je suis très content. J'aurais signé des deux mains pour avoir une médaille. Je suis toujours resté aux avant-postes et je sentais que j'avais encore de bonnes jambes pour les 200 derniers mètres. Je sentais bien que je pouvais aller chercher un podium. C'est ma première médaille chez les seniors, cela montre les progrès que je fais et ce bronze me donne une motivation supplémentaire pour faire mieux encore à l'avenir. C'est en tous cas une belle expérience que je prends avec moi." (Belga)