Euro d'athlétisme en salle - Le Grec Tentoglou et l'Ukrainienne Mahuchikh conservent leur titre

Tentoglou, 24 ans, s'est imposé avec un bond à 8m30. Il avait déjà été titré à Glasgow en 2019 et à Torun en 2021. Le champion olympique est aussi double champion d'Europe en plein air, champion du monde en salle et vice-champion du monde en plein air. Le Suédois Thobias Montler (8m19) a pris la deuxième place. Le Roumain Gabriel Bitan (8m00) a complété le podium. L'Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh a prolongé son titre à la hauteur. Elle s'est imposée avec un saut à 1m98. L'Ukrainienne, 21 ans, est aussi championne d'Europe en plein air, championne du monde en salle, vice-championne du monde en plein air et médaillée de bronze aux Jeux Olympiques. Mahuchikh vit et s'entraîne à Heusden-Zolder depuis le début de l'année. La Néerlandaise Britt Weerman, 19 ans, s'est classée deuxième (1m96). Le bronze est revenu à une autre Ukrainienne, Kateryna Tabashnyk (1m94). (Belga)