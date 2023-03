GP Monseré - Gerben Thijssen s'impose de justesse devant Caleb Ewan

Neuf coureurs s'échappaient après une trentaine de kilomètres: Thibau Verhofstadt (Tarteletto - Isorex), le Néo-Zélandais Ryan Christensen (Bolton Equities Black Spoke), l'Espagnol Carlos Canal (Euskaltel-Euskadi), le Canadien Nickolas Zukowsky (Q36.5), le Danois Emil Toudal (ColoQuick), le Britannique Zak Coleman (VolkerWessels) ainsi que les Néerlandais Rick Pluimers (Tudor), Wouter van den Weerdhof (Allinq) et Huub Artz (Metec-SOLARWATT p/b Mantel). Le regroupement s'opérait à 23 km de l'arrivée. Malgré quelques tentatives, un groupe compact se présentait à l'arrivée, où Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty) revenait in extremis sur l'Australien Caleb Ewan (Lotto Dstny). Après quelques minutes, la photo-finish annonçait la victoire de Thijssen. Le coureur belge, 24 ans, décroche le 4e succès de sa carrière, son premier de la saison. Il s'agit de la septième victoire d'Intermarché-Circus-Wanty en 2023. L'Australien Sam Welsford (DSM), le Français Hugo Hofstetter (Arkéa Samsic) et Piet Allegaerts (Cofidis) complétaient, dans cet ordre, le top-5. Thijssen succède au palmarès à Arnaud De Lie. (Belga)