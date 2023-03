Invasion de l'Ukraine - Selon les renseignements britanniques, des soldats russes se battraient avec des pelles

Il s'agirait de pelles pliantes de type MPL-50, celles traditionnellement distribuées aux soldats d'infanterie. Ce modèle fut mis au point en 1869 par un officier danois et très peu modifié depuis lors. "La force létale de cet outil a surtout été mythifiée en Russie", selon le ministère britannique. "Son usage comme arme montre aussi la brutalité et la faible intensité technologique qui caractérise cette guerre". Selon les renseignements britanniques, la guerre en Ukraine est de plus en plus marquée ces derniers temps par des combats au corps à corps. "Il y a vraisemblablement moins de tirs d'artillerie, sans doute en raison d'un manque de munitions auprès des Russes". Le ministère britannique de la Défense publie quasi quotidiennement un état des lieux de la guerre en Ukraine, mais ses analyses sont qualifiées de pure propagande par le Kremlin. (Belga)