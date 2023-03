Le secteur touristique côtier dresse un bilan mitigé des vacances de carnaval

Au total, 700.000 touristes d'un jour et 900.000 à 950.000 touristes de séjour ont été enregistrés au cours de ces deux semaines, selon Westtoer qui pointe une bonne répartition des touristes belges francophones sur les deux semaines de congé. Il s'agit d'une légère diminution par rapport à 2022. Le caractère aléatoire de ces vacances de carnaval peut s'expliquer par la météo grisâtre (la première semaine), la période des vacances (en février) et par une préférence croissante des Belges pour des vacances à l'étranger, analyse l'office du tourisme de Flandre occidentale. En 2022, les francophones ont représenté 25% des touristes pendant les vacances de carnaval (une semaine), a calculé Westtoer. En 2023, la proportion de la première semaine était plus faible (environ 20%), mais une proportion de 35% a été enregistrée pour la deuxième semaine. Les réservations d'hôtels en ligne ont enregistré une baisse de 9% pour la première semaine par rapport à 2022. Dans la semaine supplémentaire (pour les Belges francophones), une augmentation de 19% a été enregistrée. En ce qui concerne l'estimation totale dans les hôtels pour les deux semaines de vacances de carnaval par rapport à 2022, Westtoer enregistre un statu quo. En ce qui concerne le tourisme d'un jour, une baisse d'environ 15% a été enregistrée par rapport à 2022 et en incluant la deuxième semaine. (Belga)