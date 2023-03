Les Belges à l'étranger - Avec Eliot Matazo titulaire, l'AS Monaco de Philippe Clement est tenu en échec à Troyes

Après l'ouverture du score de Kouame (31e) en faveur de l'ESTAC, Philippe Clement a cru que son équipe de Monaco avait fait le plus dur avec un doublé tardif de Ben Yedder (80e et 83e) qui a mis l'ASM aux commandes. Cependant, l'ancien Limbourgeois Ugbo a conquis un point pour Troyes dans les dernières minutes (90e+1). Eliot Matazo a disputé toute la rencontre dans l'entrejeu monégasque. Le milieu de terrain de 21 ans trouve progressivement sa place dans le onze de départ de Philippe Clement, après avoir obtenu un temps de jeu irrégulier pendant la première partie de la saison. L'AS Monaco avait concédé la défaite à domicile contre Nice (0-3), dimanche dernier. Il manque l'opportunité de reprendre provisoirement la deuxième place à Marseille (52 points) et reste troisième à une longueur de l'OM, à égalité avec Lens. Troyes est avant-dernier, avec 20 points. (Belga)