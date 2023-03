NBA - Philadelphie met un terme à la série de Milwaukee

Les Sixers étaient menés de 18 points (95-77) dans le troisième quart-temps avant d'entamer une remontée initiée par James Harden, auteur de 38 points dont 19 dans le dernier quart-temps. Joel Embiid (31 points) et Tyrese Maxey (26 points) ont aussi apporté une contribution importante. Giannis Antetokounmpo a mis 34 points pour les Bucks. Milwaukee (45 victoires, 18 défaites) reste en tête de la conférence Est devant Boston (45 victoires, 19 défaites) et Philadelphie (41 victoires, 22 défaites). Cleveland (40 victoires, 26 défaites) suit derrière ce trio après un succès 114-90 face à Detroit. Les Cavs se sont appuyés sur Darius Garland (21 points) et Donovan Mitchell (20 points). A l'Ouest, Sacramento, troisième (37 victoires, 26 défaites), s'est incliné face à Minnesota 134-138. Les Timberwolves, septièmes ( 34 victoires, 32 défaites), ont décroché un troisième succès de rang grâce à Anthony Edwards (27 points) et Mike Conley (24 points). Lanterne rouge, Houston (14 victoires, 49 défaites) a mis fin à une série de 11 défaites de rang grâce à une victoire 110-122 à San Antonio. (Belga)