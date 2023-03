Tirreno-Adriatico - Alberto Bettiol déclare forfait après sa chute sur les Strade Bianche

D'après son équipe EF Education-Easypost, le coureur de 29 ans a dû subir des examens supplémentaires à l'hôpital après avoir montré des symptômes de commotion cérébrale, la nuit dernière. Il sera remplacé dans la liste par l'Équatorien Jonathan Caicedo. Bettiol avait déjà remporté une course cette saison avec le prologue du Tour Down Under. (Belga)