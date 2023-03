Tirreno-Adriatico - Wout Van Aert prévient: "Je ne ferai pas des choses folles comme la dernière fois"

"J'ai essayé de suivre la course, mais mon vol au départ de Teide, à Tenerife, était dans l'après-midi, et je n'ai regardé que les cinq derniers kilomètres. Peut-être qu'il valait mieux, c'est assez pénible de regarder une course à laquelle vous vouliez participer. Et d'après ce que j'ai finalement vu, j'ai été impressionné. Pidcock a fait une course très solide." Pas de Strade Bianche donc, mais la Tirreno-Adriatico où il a remporté deux étapes en 2021 et terminé deuxième du classement général, derrière Tadej Pogacar. Une semaine folle au cours de laquelle Julian Alaphilippe et Van der Poel ont également bataillé et offert du spectacle. "Cette fois, ce sera différent. Mes objectifs ce sont les classiques de printemps et il est important de commencer avec un bon programme. Quand on s'engage dans de grandes course, on veut y faire de résultats. Ici, je veux surtout progresser, mettre ma condition physique au diapason de la compétition. Cela signifie que je ne vais pas me donner à fond tous les jours ou faire des choses folles comme la dernière fois. Je dois trouver le bon équilibre. Bien sûr, je veux gagner une étape, ce qui est toujours agréable pour le moral, mais en même temps, je veux continuer à me développer", a averti Van Aert. (Belga)