Un ambulancier des pompiers de Bruxelles agressé par un passant

"L'ambulancier était en train de ranger du matériel dans une ambulance lorsque le passant lui a demandé ce qui se passait", a ajouté le porte-parole. "Lorsque le secouriste a répondu que tout était sous contrôle, l'individu lui a soudainement donné un violent coup de poing au visage. Notre collègue a été blessé au visage et ses lunettes ont été endommagées." "Notre collègue est en incapacité de travail", a ajouté le porte-parole. "Nous espérons que l'auteur des faits sera identifié et fera l'objet de poursuites dissuasives et exemplaires." L'incident s'est produit dimanche après-midi vers 14h00, rue Godefroid de Bouillon à Saint-Josse, a encore précisé le porte-parole. Après le coup porté, l'individu a pris la fuite. Une plainte a été déposée auprès de la police et la direction des pompiers va se joindre à la plainte et se porter partie civile. (Belga)