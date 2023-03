WTA Indian Wells - Ons Jabeur de retour sur les courts à Indian Wells après une opération

"Si heureuse d'être de retour ! Merci pour votre soutien permanent !", a tweeté la numéro quatre mondiale, avec une photo d'elle vêtue de noir et le pouce levé, sur un court du tournoi californien. La championne avait annoncé le 8 février qu'elle allait être forfait pour les tournois WTA 500 de Doha et 1000 de Dubai, à cause d'une "opération mineure". "Pour prendre soin de ma santé, mon équipe médicale a décidé que je devais subir une opération mineure afin de revenir sur les courts et avoir de bons résultats", avait écrit Jabeur, 28 ans, sur sa page Facebook, sans préciser la nature exacte de cette opération. Finaliste des derniers Wimbledon et US Open, la Tunisienne a été éliminée dès le deuxième tour de l'Open d'Australie le 19 janvier. (Belga)