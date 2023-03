Après des "résultats très solides", Crelan propose un dividende de 4% à ses coopérateurs

L'année précédente, le dividende versé était de 3%. Le nombre d'actionnaires coopératifs a encore augmenté en 2022, car les clients d'Axa Banque ont reçu la possibilité, moyennant certaines conditions, d'adhérer à l'actionnariat coopérateur à partir de septembre 2022. Et près de 5.000 clients d'Axa Banque ont déjà souscrit pour un montant total de 12 millions d'euros, selon le groupe. Ce dernier a dégagé en 2022 un bénéfice net de 158 millions d'euros, contre 660,3 millions d'euros en 2021 mais le bénéfice avait alors été gonflé par un montant non récurrent de 509,1 millions d'euros. Au niveau commercial, le groupe Crelan a réalisé 6,2 milliards d'euros de nouveaux prêts aux ménages belges et deux milliards d'euros de nouveaux prêts aux indépendants, petits entreprises et agriculteurs en 2022. La finalisation de la fusion entre Crelan et Axa Banque est prévue en 2024. (Belga)