Championnats de Belgique du semi-marathon - Bashir Abdi visera un record de Belgique dimanche en terre gantoise

Bashir Abdi, 34 ans, avait couru cette distance d'un peu plus de 21 kilomètres (21,1) en 1h00:30., son record personnel, il y a deux ans déjà. Dimanche, l'athlète gantois voudra effacer des tablettes le record de Mohammed Mourhit: 1h00.18. réussi le 4 octobre 1997 à Kosice en Slovaquie. Pour l'accompagner dans son meilleur rythme, plusieurs athlètes internationaux de haut niveau sont au départ comme les Kenyans Evans Kiprotich, Collins Kipkirui et Erick Leon Ndiema ainsi que l'Ougandais Somiko Ben Chelimo. Côté belge encore, Simon Debognies effectuera ses débuts, très attendus, sur la distance. Chez les dames, Hanne Verbruggen partira favorite côté belge, surtout depuis qu'elle a assuré à Séville le 19 février dernier sa place aux championnats du monde de Budapest cet été sur le marathon, ainsi qu'aux Jeux Olympiques de Paris 2024. La favorite de la course reste cependant la Kenyane Lydia Njeri Mathathi alors que la Néerlandaise Jip Vastenburg fait partie des outsiders. (Belga)