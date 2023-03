Classement ATP - David Goffin conserve sa 40e place au classement mondial

Novak Djokovic manquera également à l'appel aux États-Unis, puisqu'il ne peut pas entrer sur le territoire américain en tant que non-vacciné. La semaine dernière, le Serbe s'est aligné sur le tournoi de Dubai, où le Russe Daniil Medvedev lui a infligé en demi-finale sa première défaite de l'année. Djokovic demeure en tête du classement ATP, devant l'Espagnol Carlos Alcaraz et le Grec Stefanos Tsitsipas. Après avoir battu le numéro 1 mondial, Medvedev s'est imposé en finale à Dubaï pour remporter son troisième tournoi en autant de semaines. Il dépasse ainsi au classement son compatriote Andrey Rublev, qu'il a battu pour remporter le trophée, et s'empare de la 6e place. Le Danois Holger Rune, demi-finaliste à Acapulco, passe de la 10e à la 8e place et devance désormais l'Espagnol Rafael Nadal et le Canadien Felix Auger-Aliassime. Plus bas dans le classement, l'Australien Alex de Minaur (18e, +4) et l'Américain Tommy Paul (19e, +4) réussissent la meilleure progression du top-50. De Minaur s'est imposé face à Paul, samedi, en finale du tournoi d'Acapulco. Le Chilien Nicolas Jarry a effectué un remarquable saut de la 87e à la 52e place du classement, remontant de 35 rangs après le titre conquis devant son propre public à Santiago. Zizou Bergs (139e, -2) reste deuxième Belge au classement devant Joris De Loore (194e, +6). Dans le classement du double, Sander Gillé (50e) et Joran Vliegen (51e) ont tous les deux gagné quatre positions après leur demi-finale à Dubaï. (Belga)