Diables Rouges - Toby Alderweireld est "un modèle pour les jeunes", selon Peter Bossaert

"Toby va nous manquer énormément", a déclaré Bossaert. "Il avait encore sa place en équipe nationale. Toby est un modèle pour les jeunes joueurs et un vrai professionnel. Nous aurions aimé encore pouvoir profiter de ses qualités et de son expérience, mais après son long parcours, nous comprenons bien évidemment sa décision de vouloir consacrer plus de temps à sa famille. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière de joueur et espérons ardemment qu'à l'issue de celle-ci, il puisse un jour occuper un rôle au sein de l'URBSFA!". Alderweireld quitte les Diables Rouges après 127 présences et 5 buts. Membre de la "Génération dorée", il a participé à trois Coupes du monde, en 2014, 2018 et 2022, et à deux Euros, en 2016 et 2020, à chaque fois avec les galons de titulaire. Il a ainsi pris part au meilleur résultat de l'histoire de l'équipe nationale, la troisième place au Mondial 2018 en Russie. (Belga)