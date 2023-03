Dossier azote en Flandre - Le PVDA et Groen souhaitent que M.Jambon réponde de la crise devant le parlement

Les écologistes flamands de Groen souhaitent même que le ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA) soit entendu au parlement flamand pour répondre de cette crise. Le chef de file Groen Björn Rzoska a pour sa part aussi émis la demande dans un message posté sur Twitter d'une séance plénière dès lundi à 14 heures. Le gouvernement flamand de Jan Jambon n'est pas parvenu dimanche à soir à dégager un accord sur le dossier des émissions d'azote. Deux partis de la majorité, N-VA et Open VLD, ont approuvé une nouvelle note dans ce dossier qui mine la coalition. Ils estiment que la balle est dans le camp du CD&V pour approuver cette note, or le parti avait quitté dans la soirée la table des négociations. Les chrétiens-démocrates se sentent acculés et perçoivent l'ultimatum de M. Jambon comme une tentative de bouter le CD&V hors du gouvernement. (Belga)