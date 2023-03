GP Monseré - L'incertitude après le sprint laisse un sentiment d'amertume au comité organisateur

"Nous ne pouvons rien faire dans toute cette affaire", a déclaré l'organisateur Rino Vandromme. "La détermination du résultat et le fonctionnement de la photo-finish sont entre les mains de Belgian Cycling. Pourtant, nous avons reçu des messages négatifs. Bien sûr, c'est dommage qu'une course, qui s'est si bien déroulée, doive se conclure de cette manière. C'était si serré entre Gerben Thijssen et Caleb Ewan, c'est une situation dans laquelle personne ne sait rien faire. C'était aussi la raison pour laquelle la cérémonie du podium a pris autant de temps. Le jury a fait tout ce qui était en son pouvoir pour désigner le bon gagnant en son âme et conscience." (Belga)