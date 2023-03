Invasion de l'Ukraine - Ukraine: le ministre russe Choïgou inspecte des travaux de reconstruction à Marioupol

Le ministre Sergueï Choïgou a déjà mené récemment une inspection dans un "poste de commandement" sur le front dans l'est de l'Ukraine, au moment où fait rage la bataille pour la ville très disputée de Bakhmout. "Dans le cadre d'un déplacement dans la zone de l'opération militaire spéciale", M. Choïgou a mené des inspections sur les sites d'infrastructures déjà reconstruits ainsi que sur de nouveaux chantiers à Marioupol, dans le Donbass, a annoncé l'armée russe dans un communiqué qui ne précise pas la date exacte de cette visite. Il y a notamment visité un centre médical, un autre de secours et un nouveau quartier résidentiel comprenant 12 immeubles, poursuit le communiqué, en ajoutant qu'il s'est également vu présenter un rapport sur la construction d'un important aqueduc censé relier la DNR à la région russe de Rostov. L'armée russe est en charge des principales reconstructions dans les territoires ukrainiens annexés. Marioupol, importante cité portuaire du sud-est de l'Ukraine, avait été ravagée au printemps 2022 lors d'un siège mené par l'armée russe face à des soldats ukrainiens notamment retranchés pendant plusieurs semaines dans la gigantesque aciérie Azovstal. Le port stratégique de Marioupol avait été conquis en mai dernier par les forces russes, après plus de deux mois de siège qui ont dévasté une grande partie de la ville: de nombreux immeubles d'habitation, écoles et commerces ont été détruits. Avant l'offensive militaire russe, la ville, bâtie au bord de la mer d'Azov, comptait plus de 400.000 habitants. Mais elle s'est en grande partie dépeuplée, nombre de résidents ayant fui les combats. (Belga)