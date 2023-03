Le gouvernement germanophone subsidie des projets climatiques à hauteur de 185.000 euros

Ces subsides s'inscrivent dans le cadre du plan Energie-climat qui a pour objectif de réduire de 55% les émissions en CO2 de la Communauté germanophone d'ici 2035 et de 100% d'ici 2050. Le 1er janvier et le 1er juin de chaque année, les communes qui le souhaitent peuvent soumettre leurs demandes pour des projets énergétiques et climatiques au ministère. Dans le cadre des premiers appels à projets, lancé en janvier et juin 2022, le gouvernement a déjà approuvé 20 projets pilotes pour un montant total de 613.714 euros qu'il a financé à hauteur de 547.423 euros, indique le cabinet d'Oliver Paasch. Dans le cadre du troisième appel, lancé en janvier 2023, cinq projets ont été sélectionnés pour un montant total de 216.593 euros. Ils seront financés, à hauteur de 86 % par la communauté germanophone, soit environ 185.000 euros. "Le changement climatique mondial et l'un des défis les plus pressant de notre époque. Avec les communes et tous nos partenaires, nous contribuons à la réduction des émissions de CO2 sur notre territoire, avec des projets concrets", a indiqué Oliver Paasch. (Belga)